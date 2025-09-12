European Peace Ride in Usti nad Labem angekommen: Und plötzlich war Jan Ullrich da

Chemnitz
Die Radsportlegende fährt am Samstag die letzte Etappe der Friedensfahrt mit. Am Freitagabend sagte er schon mal Hallo zu den anderen Teilnehmern.
Der prominenteste Teilnehmer der diesjährigen Auflage des European Peace Ride (EPR) ist im Peloton angekommen. Jan Ullrich, Sieger der Tour de France 1997, ist am Freitagabend überraschend zu den 250 Fahrerinnen und Fahrern dazugestoßen, um schon einmal Hallo zu sagen. So richtig mitfahren wird der 51-Jährige erst am Samstag. Er wird dabei...
