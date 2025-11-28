Finale der Turn-Bundesliga: TSV Tittmoning-Chemnitz verzichtet auf den Einsatz der russichen Weltmeisterin Angelina Melnikowa

Am Samstag geht es in Heidelberg um den Titel in der Bundesliga. Das dominierende Team aus Sachsen hat zuvor mit einer Entscheidung auf anhaltende Diskussionen reagiert.

Seit 2012 dominieren die Kunstturnerinnen des MTV Stuttgart die Bundesliga (DTL). An diesem Samstag (14 Uhr) deutet sich eine Wachablösung an. Nach vier gewonnenen Vorkämpfen geht die Riege des TSV Tittmoning-Chemnitz beim Finale in Heidelberg als Favorit in das Duell mit dem Titelverteidiger. Auf einen Einsatz der Russin Angelina Melnikowa, die...