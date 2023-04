Fortuna Chemnitz kurz vor dem 40-Punkte-Ziel

Auch wenn der VfB Fortuna in der Fußball-Landesliga nichts mehr mit dem Abstieg zu tun hat, gibt es noch ein Ziel an der Beyerstraße - die 40-Punkte-Marke. Durch den 2:0 (1:0)-Heimerfolg gegen Dresden Laubegast ist der Aufsteiger bis an einen Zähler an dieses Vorhaben rangekommen. Chris Meier hatte schon in der zwölften Minute die Führung erzielt....