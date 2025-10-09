Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Fußballer von Handwerk Rabenstein spielen an diesem Sonntag im Pokal gegen den FSV Zwickau.
Die Fußballer von Handwerk Rabenstein spielen an diesem Sonntag im Pokal gegen den FSV Zwickau. Bild: Isabell Hippe/Archiv
Die Fußballer von Handwerk Rabenstein spielen an diesem Sonntag im Pokal gegen den FSV Zwickau.
Die Fußballer von Handwerk Rabenstein spielen an diesem Sonntag im Pokal gegen den FSV Zwickau. Bild: Isabell Hippe/Archiv
Chemnitz
„Freie Presse“ tickert Handwerk Rabensteins Spiel des Jahres gegen den FSV Zwickau
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Chemnitzer treffen am Sonntag im Sachsenpokal auf die Regionalligafußballer des FSV Zwickau. Bei dem Landesligisten ist die Vorfreude riesengroß.

Es ist das Spiel des Jahres für die SG Handwerk Rabenstein. Im Landespokal treffen die Chemnitzer auf den FSV Zwickau und damit auf einen ambitionierten sowie unter Profibedingungen trainierenden Regionalligisten. Vor Ort in Rabenstein ist die Vorfreude auf das Pokalduell am Sonntagnachmittag (Anstoß um 14 Uhr) riesengroß. „Wir sind sehr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:09 Uhr
1 min.
Polizeiauto kracht in Plauener Bäckerei: Zwei Schwerverletzte
Zwei Polizisten wurden schwer verletzt, als sie mit ihrem Auto in ein Haus krachten.
Zwei Polizisten wurden im Vogtland schwer verletzt, als sie mit ihrem Funkstreifenwagen in eine Bäckerei krachten. Das Geschäft kann nicht öffnen.
Daniela Hommel-Kreißl
24.09.2025
3 min.
Spielort für Sachsenpokal-Duell zwischen Handwerk Rabenstein und dem FSV Zwickau steht fest
Die Fußballer von Handwerk Rabenstein treffen in der dritten Runde des Landespokals auf Regionalligist FSV Zwickau.
Nach der Auslosung der dritten Runde war zunächst nicht klar, ob die Chemnitzer Landesligafußballer auf dem eigenen Platz spielen oder erneut das Heimrecht abgeben müssen. Nun gehen es beide Vereine pragmatisch an.
Thomas Reibetanz
06.10.2025
3 min.
Handwerk Rabenstein reicht eine gute Halbzeit zum Sieg im Stadtderby gegen den VfB Fortuna Chemnitz
Fortuna-Keeper Fabian Gerstenberg musste im Derby gegen Handwerk Rabenstein viermal hinter sich greifen. Mit 4:2 gewannen die Gäste das Stadtduell vor knapp 200 Zuschauern und verteidigten damit die Tabellenführung in der Landesliga.
In der Fußball-Landesliga haben sich die Handwerker mit 4:2 durchgesetzt und damit die Tabellenführung verteidigt. Jetzt wartet ein absoluter Höhepunkt auf das Team.
Jens Zeidler
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
Mehr Artikel