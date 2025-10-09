„Freie Presse“ tickert Handwerk Rabensteins Spiel des Jahres gegen den FSV Zwickau

Die Chemnitzer treffen am Sonntag im Sachsenpokal auf die Regionalligafußballer des FSV Zwickau. Bei dem Landesligisten ist die Vorfreude riesengroß.

Es ist das Spiel des Jahres für die SG Handwerk Rabenstein. Im Landespokal treffen die Chemnitzer auf den FSV Zwickau und damit auf einen ambitionierten sowie unter Profibedingungen trainierenden Regionalligisten. Vor Ort in Rabenstein ist die Vorfreude auf das Pokalduell am Sonntagnachmittag (Anstoß um 14 Uhr) riesengroß. „Wir sind sehr...