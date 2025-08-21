Friedensfahrt mit Prominenz und Konzerten: European Peace Ride will bei seiner fünften Auflage noch kultureller werden

Chemnitz
Das Radsportprojekt startete einst, um die Kulturhauptstadtbewerbung von Chemnitz zu unterstützen. Mittlerweile ist es ein Großereignis, das immer vielfältiger wird. Am 11. September geht es in Passau los.
Er ist schon immer viel mehr als nur eine Radtour, doch in diesem Jahr entwickelt sich der legitime Nachfolger der Internationalen Friedensfahrt noch einmal weiter in Richtung eines großen Kulturevents: Der European Peace Ride (EPR) wird vom Radsport- zum Kulturprojekt. Im Jahr, in dem Chemnitz Europäische Kulturhauptstadt ist, wir einer der...
