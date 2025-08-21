Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Friedensfahrt mit Prominenz und Konzerten: European Peace Ride will bei seiner fünften Auflage noch kultureller werden

Tourdirektor Kai Winkler stellte am Donnerstag im Chemnitzer Fahrzeugmuseum den diesjährigen European Peace Ride genauer vor. Radsportlegende Jan Ullrich war zugeschaltet. Er fährt die letzte Etappe mit.
Tourdirektor Kai Winkler stellte am Donnerstag im Chemnitzer Fahrzeugmuseum den diesjährigen European Peace Ride genauer vor. Radsportlegende Jan Ullrich war zugeschaltet. Er fährt die letzte Etappe mit. Bild: Alexander Trienitz
Tourdirektor Kai Winkler stellte am Donnerstag im Chemnitzer Fahrzeugmuseum den diesjährigen European Peace Ride genauer vor. Radsportlegende Jan Ullrich war zugeschaltet. Er fährt die letzte Etappe mit.
Tourdirektor Kai Winkler stellte am Donnerstag im Chemnitzer Fahrzeugmuseum den diesjährigen European Peace Ride genauer vor. Radsportlegende Jan Ullrich war zugeschaltet. Er fährt die letzte Etappe mit. Bild: Alexander Trienitz
Chemnitz
Friedensfahrt mit Prominenz und Konzerten: European Peace Ride will bei seiner fünften Auflage noch kultureller werden
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Radsportprojekt startete einst, um die Kulturhauptstadtbewerbung von Chemnitz zu unterstützen. Mittlerweile ist es ein Großereignis, das immer vielfältiger wird. Am 11. September geht es in Passau los.

Er ist schon immer viel mehr als nur eine Radtour, doch in diesem Jahr entwickelt sich der legitime Nachfolger der Internationalen Friedensfahrt noch einmal weiter in Richtung eines großen Kulturevents: Der European Peace Ride (EPR) wird vom Radsport- zum Kulturprojekt. Im Jahr, in dem Chemnitz Europäische Kulturhauptstadt ist, wir einer der...
