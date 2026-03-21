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Limbacher Stadtderby 2023 vor mehr als 500 Fans: Damals kämpften sowohl der FSV (hier Yassine Boussif, links) als auch der TVO (hier Maximilian Köhler) um den Aufstieg in die Landesklasse, der letztlich dem FSV gelang. Das Derby endete 0:0.
Limbacher Stadtderby 2023 vor mehr als 500 Fans: Damals kämpften sowohl der FSV (hier Yassine Boussif, links) als auch der TVO (hier Maximilian Köhler) um den Aufstieg in die Landesklasse, der letztlich dem FSV gelang. Das Derby endete 0:0. Foto: Andreas Kretschel
Limbacher Stadtderby 2023 vor mehr als 500 Fans: Damals kämpften sowohl der FSV (hier Yassine Boussif, links) als auch der TVO (hier Maximilian Köhler) um den Aufstieg in die Landesklasse, der letztlich dem FSV gelang. Das Derby endete 0:0.
Limbacher Stadtderby 2023 vor mehr als 500 Fans: Damals kämpften sowohl der FSV (hier Yassine Boussif, links) als auch der TVO (hier Maximilian Köhler) um den Aufstieg in die Landesklasse, der letztlich dem FSV gelang. Das Derby endete 0:0. Foto: Andreas Kretschel
Chemnitz
Für verstorbenen Mannschaftsleiter: Stadtrivalen aus Limbach-Oberfrohna laufen gemeinsam auf
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
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Seit Jahrzehnten geht es heiß her, wenn der FSV auf den TVO trifft. In einigen Tagen spielt das keine Rolle, denn es wird Geld gesammelt für eine kleine Familie, die seit kurzem ohne Vater dasteht.

Es kann gar nicht genügend Unterstützung sein, welche die kleine Familie bekommt. Mutter Nancy, ihre siebenjährige Tochter und ihr Sohn, der erst im vergangenen Jahr auf die Welt gekommen ist, haben vor eineinhalb Wochen den geliebten Lebenspartner und Vater verloren. David Doll, in ganz Limbach-Oberfrohna als lebensfroher und stets...
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