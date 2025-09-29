Fußball in Chemnitz: Rollt der Ball bald wieder an der Chemnitztalstraße?

Chemnitz
Im Jahr 2018 wurde das bislang letzte Mal ein Pflichtspiel im Stadion an der Chemnitztalstraße ausgetragen. Schon sehr bald aber könnte sich das ändern. Der VfB Fortuna will auf seinen heiligen Rasen zurückkehren.
Wann wird im Stadion an der Chemnitztalstraße eigentlich wieder Fußball gespielt? Diese Frage dürfte sich in den letzten Jahren so ziemlich jeder fußballbegeisterte Chemnitzer gestellt haben, wenn er am verwaisten Sportplatz zwischen den Stadtteilen Furth und Glösa vorbeigekommen war. Schon sehr bald wird es wohl auf diese Frage eine ganz...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.