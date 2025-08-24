Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Fußball-Landesliga: Rabenstein ballert sich an die Spitze, VfB Fortuna ist netter Premierengast bei Dynamo Dresden

Fußball-Landesliga: Rabenstein ballert sich an die Spitze, VfB Fortuna ist netter Premierengast bei Dynamo Dresden
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Mit 9:1 haben die Chemnitzer Handwerker den SV Tapfer Leipzig vom Rasen gefegt – und das nach einem 0:1-Rückstand. Eine Etage tiefer muss man in Reichenbrand einen Fehlstart analysieren.

Bevor er loben konnte, musste erst einmal die Kritik raus. „Das Gegentor hat mit überhaupt nicht geschmeckt“, sagte Ringo Delling, Trainer der Landesligafußballer von Handwerk Rabenstein nach dem Spiel gegen den SV Tapfer Leipzig. Seine Elf war nach nur fünf Minuten mit 0:1 in Rückstand geraten, ein Schützenfest war zu befürchten. Und...
