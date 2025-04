Fußballer von Eiche Reichenbrand klettern wieder auf Rang drei der Landesklassetabelle

Die Reichenbrander siegen im Topspiel der Staffel West mit 3:0 gegen den SC Syrau. Eine Liga höher bleibt Handwerk Rabenstein diesmal ohne Punkte.

Im nächsten Spitzenspiel der Fußball-Landesklasse konnte Eiche Reichenbrand daheim gegen Syrau mit 3:0 (1:0) gewinnen und sprang damit wieder auf Tabellenrang drei. „Das war das richtige Statement zur Vorwoche, als es nicht so gut aussah“, spielte Trainer Sebastian Doro auf die 2:3-Niederlage in Mittweida an. „Es war ein ordentliches...