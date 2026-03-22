Fußballer von Handwerk Rabenstein bleiben im Rennen um den Landesmeistertitel

Chemnitz
In der Fußball-Landesliga gewinnen die Rabensteiner, während der VfB Fortuna gegen ein Team auf Augenhöhe unterliegt. Eine Klasse tiefer spielt Eiche daheim nur unentschieden.
Vor einer dreiwöchigen Pause wegen des Pokalwochenendes beziehungsweise Nachholern und Ostern konnten sich die Chemnitzer Vertreter auf Fußball-Landesebene noch einmal beweisen – das aber größtenteils ohne Erfolg. In der Landesliga verlor der VfB Fortuna in Eutritzsch, einem direkten Kontrahenten um den Klassenerhalt, 1:2 (0:1). „Das war...
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