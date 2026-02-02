MENÜ
Maximilian Richter von der SG Neukirchen (l.) und Paul Grosch (r.) sowie Benedikt Gellrich (nicht im Bild) retteten Bayram Noyan das Leben.
Maximilian Richter von der SG Neukirchen (l.) und Paul Grosch (r.) sowie Benedikt Gellrich (nicht im Bild) retteten Bayram Noyan das Leben. Bild: Peggy Schellenberger
Athletic Sonnenberg ist der neue Hallenkreismeister und ließ sich in der Hartmannhalle von seinen Fans feiern.
Athletic Sonnenberg ist der neue Hallenkreismeister und ließ sich in der Hartmannhalle von seinen Fans feiern. Bild: Peggy Schellenberger
Maximilian Herrmann von Viktoria Einsiedel (l.) im Zweikampf mit dem späteren Torschützen Mohammad El Ouattasy.
Maximilian Herrmann von Viktoria Einsiedel (l.) im Zweikampf mit dem späteren Torschützen Mohammad El Ouattasy. Bild: Peggy Schellenberger
Chemnitz
Ganz viel Gänsehaut beim Chemnitzer Hallencup: Drei Lebensretter nach Kreisklasse-Drama geehrt
Von Peggy Schellenberger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Fußballer von Athletic Sonnenberg sind neuer Hallenkreismeister. Für Gänsehaut und Applaus sorgte während des Turniers in der Richard-Hartmann-Halle die Ehrung zweier Lebensretter.

Dass am Ende eines Hallenfußballturniers eine Mannschaft jubelt, ist nichts Außergewöhnliches. Doch der frisch gebackene Chemnitzer Hallenkreismeister Athletic Sonnenberg feierte besonders ausgelassen, denn es war der erste Titel, den der Verein erkämpft hatte. Im Finale hatte man Viktoria Einsiedel, die ebenfalls eine gut gelaunte Fanschar...
