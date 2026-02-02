Ganz viel Gänsehaut beim Chemnitzer Hallencup: Drei Lebensretter nach Kreisklasse-Drama geehrt

Chemnitz
Die Fußballer von Athletic Sonnenberg sind neuer Hallenkreismeister. Für Gänsehaut und Applaus sorgte während des Turniers in der Richard-Hartmann-Halle die Ehrung zweier Lebensretter.
Dass am Ende eines Hallenfußballturniers eine Mannschaft jubelt, ist nichts Außergewöhnliches. Doch der frisch gebackene Chemnitzer Hallenkreismeister Athletic Sonnenberg feierte besonders ausgelassen, denn es war der erste Titel, den der Verein erkämpft hatte. Im Finale hatte man Viktoria Einsiedel, die ebenfalls eine gut gelaunte Fanschar...
