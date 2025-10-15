Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Bis hier hin lief noch alles perfekt: Raphael Friedrich von der TSG Rodewisch stellte bei der WM in Norwegen im Reißen seine Bestleistung von 171 kg ein und wurde Sechster.
Bis hier hin lief noch alles perfekt: Raphael Friedrich von der TSG Rodewisch stellte bei der WM in Norwegen im Reißen seine Bestleistung von 171 kg ein und wurde Sechster. Bild: Lars Weiske/BVDG
Chemnitz
Gewichtheber aus Chemnitz landet bei der WM in den Top 10 – wieso das aber nicht reicht
Von Laura-Louis Freimann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der gebürtige Vogtländer Raphael Friedrich ist mit Platz 6 im Reißen stark bei der Weltmeisterschaft in Norwegen gestartet. Das verpatzte Stoßen hat ihn vermutlich aber viel mehr gekostet als nur eine Zweikampfwertung.

Für den 24-jährigen Gewichtheber Raphael Friedrich von der TSG Rodewisch verlief die Weltmeisterschaft in Norwegen weitgehend nach Plan. Trotz verletzungsbedingter Probleme in der Vorbereitung stellte er im Reißen seine persönliche Bestleistung von 171 Kilogramm ein. Damit erreichte er in der neuen Gewichtsklasse bis 94 kg einen starken...
