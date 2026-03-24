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Handball-Nationaltorhüter Andreas Wolff ist am Samstag beim Promi-Darts-Turnier in Chemnitz dabei.
Handball-Nationaltorhüter Andreas Wolff ist am Samstag beim Promi-Darts-Turnier in Chemnitz dabei. Foto: IMAGO/Eibner
Handball-Nationaltorhüter Andreas Wolff ist am Samstag beim Promi-Darts-Turnier in Chemnitz dabei.
Handball-Nationaltorhüter Andreas Wolff ist am Samstag beim Promi-Darts-Turnier in Chemnitz dabei. Foto: IMAGO/Eibner
Chemnitz
Handball-Riese Andreas Wolff kommt nach Chemnitz: „Eigentlich ist das gegen meine Natur“
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
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Chemnitz. Er ist einer der weltbesten Torhüter und der bekannteste Handballer Deutschlands. Und doch hat Andreas Wolff großen Respekt vor dem sportlichen Wettkampf, dem er sich an diesem Samstag stellt. Ein launiges Gespräch über Dartpfeile und Doppelgänger.

Freie Presse: Herr Wolff, am Samstag spielen Sie in Chemnitz Darts. Sind Sie bereit?
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