Handball-Riese Andreas Wolff kommt nach Chemnitz: „Eigentlich ist das gegen meine Natur“

Chemnitz. Er ist einer der weltbesten Torhüter und der bekannteste Handballer Deutschlands. Und doch hat Andreas Wolff großen Respekt vor dem sportlichen Wettkampf, dem er sich an diesem Samstag stellt. Ein launiges Gespräch über Dartpfeile und Doppelgänger.

Freie Presse: Herr Wolff, am Samstag spielen Sie in Chemnitz Darts. Sind Sie bereit? Freie Presse: Herr Wolff, am Samstag spielen Sie in Chemnitz Darts. Sind Sie bereit?