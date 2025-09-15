Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Handballerinnen des HV Chemnitz erleben im ersten Spiel der neuen Saison einen Totalausfall nach der Halbzeitpause

HVC-Trainer Sascha Thieme (rechts im Kreis) hat mit seiner Mannschaft einiges aufzuarbeiten.
HVC-Trainer Sascha Thieme (rechts im Kreis) hat mit seiner Mannschaft einiges aufzuarbeiten. Bild: Marko Unger
HVC-Trainer Sascha Thieme (rechts im Kreis) hat mit seiner Mannschaft einiges aufzuarbeiten.
HVC-Trainer Sascha Thieme (rechts im Kreis) hat mit seiner Mannschaft einiges aufzuarbeiten. Bild: Marko Unger
Chemnitz
Handballerinnen des HV Chemnitz erleben im ersten Spiel der neuen Saison einen Totalausfall nach der Halbzeitpause
Von Knut Berger
Die Mannschaft des neuen Trainers Sascha Thieme konnte in der Regionalligapartie beim MSV Dresden anfangs mithalten, kassierte dann aber eine deftige Niederlage.

Die Handballerinnen des HV Chemnitz haben sich für die kommenden Auftritte in der Regionalliga noch reichlich Steigerungspotenzial vorbehalten. Denn der Start in die neue Saison ist für das Team von Trainer Sascha Thieme gründlich danebengegangen. Beim Aufsteiger MSV Dresden verlor der HVC klar mit 17:26 (11:12).
