Handballerinnen des HV Chemnitz erleben im ersten Spiel der neuen Saison einen Totalausfall nach der Halbzeitpause

Die Mannschaft des neuen Trainers Sascha Thieme konnte in der Regionalligapartie beim MSV Dresden anfangs mithalten, kassierte dann aber eine deftige Niederlage.

Die Handballerinnen des HV Chemnitz haben sich für die kommenden Auftritte in der Regionalliga noch reichlich Steigerungspotenzial vorbehalten. Denn der Start in die neue Saison ist für das Team von Trainer Sascha Thieme gründlich danebengegangen. Beim Aufsteiger MSV Dresden verlor der HVC klar mit 17:26 (11:12).