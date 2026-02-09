Handballerinnen des HV Chemnitz rutschen nach der fünften Niederlage in Folge weiter in der Tabelle ab

Chemnitz
Handball-Regionalliga: Auf den starken Auftritt gegen den Tabellenzweiten aus Burgenland folgten zwei Auswärtsniederlagen. Eine davon schmerzte besonders.
Vier Siege haben die Regionalliga-Handballerinnen des HV Chemnitz aus bisher 16 Spielen in dieser Saison geholt. Das sind nur drei mehr, als der Tabellenletzte aus Jena auf dem Konto hat. Und diesen einen Sieg haben die Thüringerinnen ausgerechnet gegen Chemnitz geholt. 30:24 hieß es vor einer Woche in Jena, der HVC rutschte schon dadurch in der...
