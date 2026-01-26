Handballfrauen des HV Chemnitz schnuppern an Sensation

Chemnitz
Mit einer starken Mannschaftsleistung haben die Chemnitzer Handballerinnen Regionalliga-Spitzenreiter HC Burgenland in Bedrängnis gebracht. Am Ende müssen sie sich aber ganz knapp geschlagen geben.
Eine unruhige Nacht hatte Sascha Thieme nicht: „Ich habe relativ ruhig geschlafen“, sagte der Trainer der Handballfrauen des HV Chemnitz, die am Sonntag in einem spannenden Regionalligaspiel eine äußerst knappe 31:32 (12:15)-Heimniederlage gegen den klar favorisierten Tabellenführer HC Burgenland einstecken mussten. „Wir haben das eher...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.