Handwerk Rabenstein reicht eine gute Halbzeit zum Sieg im Stadtderby gegen den VfB Fortuna Chemnitz

In der Fußball-Landesliga haben sich die Handwerker mit 4:2 durchgesetzt und damit die Tabellenführung verteidigt. Jetzt wartet ein absoluter Höhepunkt auf das Team.

Generationen von Phrasenschweinen wurden fett, weil die anderen Gesetze in Derbys ins Feld geführt wurden. Am Sonntag blieben sie in der Fußball-Landesliga aber auf Diät. Im Chemnitzer Stadtduell gewann Favorit Handwerk Rabenstein vor knapp 200 Zuschauern beim VfB Fortuna mit 4:2 (4:1). Die Gastgeber konnten eine gute erste Viertelstunde durch...