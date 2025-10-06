Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Fortuna-Keeper Fabian Gerstenberg musste im Derby gegen Handwerk Rabenstein viermal hinter sich greifen. Mit 4:2 gewannen die Gäste das Stadtduell vor knapp 200 Zuschauern und verteidigten damit die Tabellenführung in der Landesliga.
Fortuna-Keeper Fabian Gerstenberg musste im Derby gegen Handwerk Rabenstein viermal hinter sich greifen. Mit 4:2 gewannen die Gäste das Stadtduell vor knapp 200 Zuschauern und verteidigten damit die Tabellenführung in der Landesliga. Bild: René Hudl
Fortuna-Keeper Fabian Gerstenberg musste im Derby gegen Handwerk Rabenstein viermal hinter sich greifen. Mit 4:2 gewannen die Gäste das Stadtduell vor knapp 200 Zuschauern und verteidigten damit die Tabellenführung in der Landesliga.
Fortuna-Keeper Fabian Gerstenberg musste im Derby gegen Handwerk Rabenstein viermal hinter sich greifen. Mit 4:2 gewannen die Gäste das Stadtduell vor knapp 200 Zuschauern und verteidigten damit die Tabellenführung in der Landesliga. Bild: René Hudl
Chemnitz
Handwerk Rabenstein reicht eine gute Halbzeit zum Sieg im Stadtderby gegen den VfB Fortuna Chemnitz
Von Jens Zeidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Fußball-Landesliga haben sich die Handwerker mit 4:2 durchgesetzt und damit die Tabellenführung verteidigt. Jetzt wartet ein absoluter Höhepunkt auf das Team.

Generationen von Phrasenschweinen wurden fett, weil die anderen Gesetze in Derbys ins Feld geführt wurden. Am Sonntag blieben sie in der Fußball-Landesliga aber auf Diät. Im Chemnitzer Stadtduell gewann Favorit Handwerk Rabenstein vor knapp 200 Zuschauern beim VfB Fortuna mit 4:2 (4:1). Die Gastgeber konnten eine gute erste Viertelstunde durch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.09.2025
3 min.
Zu viele Gegentore in der Schlussphase: Chemnitzer Fußballer bleiben auf Landesebene sieglos
Der VfB Fortuna Chemnitz um Kapitän David Groschopp verlor vor 300 Fans bei der BSG Stahl Riesa (hier Nic Heuer) durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 1:2.
Der VfB Fortuna verliert in der Landesliga, Handwerk Rabenstein lässt daheim überraschend zwei Punkte liegen. Eine Etage tiefer gibt es zwei knappe Niederlagen.
Jens Zeidler
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
21.09.2025
3 min.
Chemnitzer Landesligafußballer punkten – Eine Etage tiefer gehen beide Mannschaften leer aus
Louis Meyer (Rabenstein/links) und Niklas Herrmann von Gastgeber FC Oberlausitz Neugersdorf im Laufduell.
Handwerk Rabenstein hat mit dem 3:1-Sieg in Neugersdorf wieder in die Erfolgsspur gefunden. Der VfB Fortuna feiert nur mit der ersten Mannschaft einen Teilerfolg. Eiche Reichenbrand ist jetzt im Abstiegskampf.
Jens Zeidler
11:19 Uhr
2 min.
Polizei geht bei Bürgermeisterin weiter von Lebensgefahr aus
Auch am Morgen nach der Tat standen Polizeiautos vor dem Haus der Bürgermeisterin.
Bei einem Angriff in ihrem Haus wurde die Bürgermeisterin von Herdecke mit mehreren Messerstichen lebensbedrohlich verletzt. Auch am Morgen danach sprechen die Ermittler weiter von Lebensgefahr.
07.10.2025
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
11:24 Uhr
3 min.
Schlafend, wandernd, offline: Nobel-Geehrte kaum erreichbar
Nobelpreisträgerin Brunkow wird in den USA mitten in der Nacht von Fotografen zuhause überrascht.
Droht etwa ein Grizzlybär? Einige Nobelpreis-Geehrte erfuhren unter seltsamen Umständen von der Ehrung – oder auch erst mal gar nicht.
Mehr Artikel