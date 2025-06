Handwerk trotzt der Hitze mit Siegtor in allerletzter Sekunde

In der Fußball-Landesliga verteidigen die Rabensteiner Platz zwei. Alle anderen Chemnitzer Teams verlieren.

Zweifellos hatte am vorletzten Spieltag der Spielzeit die Hitze einen Einfluss auf das Spielgeschehen in der Fußball-Landesliga. Handwerk Rabenstein machten die Verhältnisse aber wenig aus. Die Elf riss den Sieg gegen Taucha in allerletzter Sekunde aus dem Feuer und verteidigte Tabellenplatz zwei. Benjamin Anders verwertete in der vierten...