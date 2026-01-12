Himmelblaue sichern sich bei Gerd-Schädlich-Turnier den Bronzerang

Chemnitz
Lukas Ruzicka ist seit Sommer Nachwuchstrainer beim Chemnitzer FC. Mit der U 14 des Regionalligisten gelang ihm beim Erzrivalen Aue jetzt ein toller Erfolg. Wobei er Turniere gar nicht mag.
Das Vorrundenspiel gegen Magdeburg vergessen die C-Junioren des Chemnitzer FC so schnell sicher nicht. Mit der Schlusssirene gelang den Himmelblauen am Sonnabend beim 3. Gerd-Schädlich-Gedenkturnier das 4:3. Der Jubel war riesig. Denn auch dieser Sieg trug zum Gesamterfolg der U 14 des Fußball-Regionalligisten bei, die am Ende Rang 3 belegen...
