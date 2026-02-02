MENÜ
So sehen Siegerinnen aus: Die Hockeyspielerinnen des PSV Chemnitz mit ihrem Trainer.
So sehen Siegerinnen aus: Die Hockeyspielerinnen des PSV Chemnitz mit ihrem Trainer.
Chemnitz
Hockey-Oberliga: Postsportverein Chemnitz lässt frühzeitig die Meistersause steigen
Von Rolf Becker
Die Frauenmannschaft ist mit acht Siegen in acht Partien das Maß ihrer Spielklasse. Warum das Team trotz Titelgewinn noch nicht am Ende der Reise angekommen ist.

Das Stichwort zur bisherigen Saison der Frauenmannschaft des Postsportvereins Chemnitz in der Hockey-Oberliga ist schnell gefunden: souverän. So bezeichnet auch Trainer Julius Beyer die bisherige Leistung nach acht Partien. Kein Wunder, denn auf der „Habenseite“ stehen nach dem jüngsten 6:2-Auswärtssieg beim TSV Leuna acht Siege. „Wie...
