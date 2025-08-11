Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Poststadion erhält einen eigenen Hockey-Kunstrasen – ganz zur Freude von Post-SV-Vorstandsmitglied Stephan Lippmann, Hockey-Abteilungsleiter Mirko Rost und Initiator Karl-Heinz Dittrich.
Das Poststadion erhält einen eigenen Hockey-Kunstrasen – ganz zur Freude von Post-SV-Vorstandsmitglied Stephan Lippmann, Hockey-Abteilungsleiter Mirko Rost und Initiator Karl-Heinz Dittrich. Bild: Paul Steinbach
Das Poststadion erhält einen eigenen Hockey-Kunstrasen – ganz zur Freude von Post-SV-Vorstandsmitglied Stephan Lippmann, Hockey-Abteilungsleiter Mirko Rost und Initiator Karl-Heinz Dittrich.
Das Poststadion erhält einen eigenen Hockey-Kunstrasen – ganz zur Freude von Post-SV-Vorstandsmitglied Stephan Lippmann, Hockey-Abteilungsleiter Mirko Rost und Initiator Karl-Heinz Dittrich. Bild: Paul Steinbach
Chemnitz
Hockey-Stadion des Chemnitzer Postsportvereins wird zum blauen Schmuckstück
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Poststadion wird derzeit umfassend erneuert und bekommt einen besonderen Belag. Am 30. August soll dieser feierlich eingeweiht werden.

Jahrelang haben sie sich ehrenamtlich darum bemüht, dabei viel Zeit und Engagement investiert – und nun ist es endlich so weit: Der Chemnitzer Postsportverein erhält seinen eigenen Hockey-Kunstrasen, nachdem sich Clubverantwortliche jahrelang dafür eingesetzt haben. In den nächsten Tagen wird das Geläuf komplett fertiggestellt, es entsteht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.08.2025
5 min.
Saisonstart in Fußball-Landesliga und Landesklasse: Das sind die Ambitionen der Chemnitzer Teams
Auch in dieser Saison kommt es in der Landesliga wieder zu dem Duell zwischen dem VfB Fortuna Chemnitz (hier mit Liam Lenz/li.) und Handwerk Rabenstein (hier mit Kim Leon Weigel/re.).
An diesem Wochenende starten die Chemnitzer Landesligateams in die neue Saison. Auch eine Etage tiefer geht es wieder los – unter anderem mit einem Neuling.
Paul Steinbach
12.08.2025
3 min.
Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt
Die Augustusburg ist bereits vom Schellenberg heruntergehoben worden, wartet auf ihren Abtransport. Oliver Weinhold zeigt noch einmal die Modellnummer des Objektes im Ausstellungsverzeichnis.
Nach sechs Jahrzehnten verlässt eines der legendärsten und größten Schaustücke die Miniaturwelt des Klein-Erzgebirges in Oederan. Gibt es Ersatz für das Modell vom Wahrzeichen des Erzgebirges?
Christof Heyden
01.07.2025
6 min.
Das Chemnitzer Quartett im Landesfußball: Titelkampf, Torjägerschwund und Totalabsturz
Am letzten Spieltag vor der Sommerpause blieben die vier Chemnitzer Teams auf Landesebene unter sich. Handwerk Rabenstein (hier Kim Leon Weigel, rechts) siegte mit 1:0 beim VfB Fortuna (hier Liam Lenz).
Vier Fußballteams waren es nur noch, die Chemnitz in der vergangenen Saison auf Landesebene vertreten haben. Die Trainer blicken für die „Freie Presse“ auf die letzten Monate zurück.
Thomas Reibetanz, Paul Steinbach
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
07:44 Uhr
2 min.
Leichte Entspannung bei Bränden in Griechenland
Tausende Feuerwehrleute sind in Griechenland im Einsatz.
Der Kampf gegen die Flammen in Griechenland dauert an. Die Lage ist aber deutlich besser, denn die Winde haben nachgelassen. Hoch bleibt die Gefahr großer Brände dennoch.
07:54 Uhr
2 min.
Hitzewelle: So heiß war es am Mittwoch im Osten
Im Osten Deutschlands werden Temperaturen von bis zu 37 Grad erreicht, bevor eine Kaltfront Abkühlung bringt.
Heißes Wetter hat den Osten Deutschlands fest im Griff. In Thüringen und Sachsen-Anhalt zeigte das Thermometer am Mittwoch stellenweise mehr als 35 Grad. Am Donnerstag könnten 37 Grad erreicht werden.
Mehr Artikel