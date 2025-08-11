Hockey-Stadion des Chemnitzer Postsportvereins wird zum blauen Schmuckstück

Das Poststadion wird derzeit umfassend erneuert und bekommt einen besonderen Belag. Am 30. August soll dieser feierlich eingeweiht werden.

Jahrelang haben sie sich ehrenamtlich darum bemüht, dabei viel Zeit und Engagement investiert – und nun ist es endlich so weit: Der Chemnitzer Postsportverein erhält seinen eigenen Hockey-Kunstrasen, nachdem sich Clubverantwortliche jahrelang dafür eingesetzt haben. In den nächsten Tagen wird das Geläuf komplett fertiggestellt, es entsteht...