Hockeyfrauen des Chemnitzer Postsportvereins bleiben auch nach dem Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten ungeschlagen

Chemnitz
Nach dem Gewinn des Meistertitels in der Mitteldeutschen Oberliga haben die Chemnitzerinnen das letzte Heimspiel gegen Dresden klar gewonnen.
Auch nach dem vorletzten Spieltag in der Mitteldeutschen Hallenhockey-Oberliga behalten die Frauen des Postsportvereins Chemnitz ihre weiße Weste. Ihr letztes Heimspiel gewannen sie gegen den Tabellenzweiten ESV Dresden klar mit 5:1. Die Mannschaft um Kapitänin Olivia Beyer brauchte zwar 19 Minuten, um durch Annica Gertig mit 1:0 in Führung zu...
