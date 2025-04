Hohe Niederlage gegen Freiburg: Basketballerinnen der Chemcats sind schon nach dem Hinspiel quasi ausgeschieden

Im ersten Spiel des Playoff-Achtelfinales unterlagen die Chemnitzer Basketballerinnen deutlich. Eine gute Nachricht gab es für sie dennoch.

Freiburg ist immer eine Reise wert. Bei den Basketballerinnen der Chemcats hält sich die Vorfreude auf den Trip in den Süden Deutschlands am nächsten Samstag aber enorm in Grenzen. Zwar sagt Kapitänin Jessica Kluge: „Wir wollen dort gewinnen. Denn wir wollen zeigen, dass wir eigentlich nicht so viel schlechter sind.“ Sie sagt aber auch:...