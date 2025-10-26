Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Im Schnee und bei der Zweitligareserve: VfB Fortuna Chemnitz II und Handwerk Rabenstein werden auswärts überrollt

Fortuna-Keeper Magnus Schüler musste in dieser Szene gegen Tim Müller vom VfB Schöneck Kopf und Kragen riskieren. Am Ende kassierte seine Mannschaft beim Spitzenreiter der Landesklasse West aber trotzdem eine hohe Niederlage.
Fortuna-Keeper Magnus Schüler musste in dieser Szene gegen Tim Müller vom VfB Schöneck Kopf und Kragen riskieren. Am Ende kassierte seine Mannschaft beim Spitzenreiter der Landesklasse West aber trotzdem eine hohe Niederlage. Bild: Johannes Schmidt
Fortuna-Keeper Magnus Schüler musste in dieser Szene gegen Tim Müller vom VfB Schöneck Kopf und Kragen riskieren. Am Ende kassierte seine Mannschaft beim Spitzenreiter der Landesklasse West aber trotzdem eine hohe Niederlage. Bild: Johannes Schmidt
Fortuna-Keeper Magnus Schüler musste in dieser Szene gegen Tim Müller vom VfB Schöneck Kopf und Kragen riskieren. Am Ende kassierte seine Mannschaft beim Spitzenreiter der Landesklasse West aber trotzdem eine hohe Niederlage. Bild: Johannes Schmidt
Chemnitz
Im Schnee und bei der Zweitligareserve: VfB Fortuna Chemnitz II und Handwerk Rabenstein werden auswärts überrollt
Von Jens Zeidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Fußball-Landesklasse verlieren die Fortunen das Duell der ungleichen Aufsteiger deutlich. Rabenstein geht im Topspiel der Landesliga bei Dynamo Dresden II völlig unter.

Dass die Trauben beim VfB Schöneck, Tabellenführer der Fußball-Landesklasse, Staffel West, sehr hoch hängen, war dem VfB Fortuna II klar. Zu unterschiedlich sind die beiden Neulinge in die Spielzeit gestartet. Aber bei der 0:5 (0:4)-Niederlage lag der VfB II schon nach 20 Minuten mit vier Toren hinten. „Hier hatte es geschneit. Das hatte...
