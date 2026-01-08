MENÜ
Bei diesem sportlichen Angebot kann man schon mal ins Grübeln kommen – wobei die Chemcats-Spielerinnen Leann Rebentisch, Lilly Küppers, Jessica Kluge und Erin Stroberg (von links) wahrscheinlich schon ziemlich genau wissen, in welcher Halle sie am Samstag zu finden sein werden. Bild: Alexander Trienitz
Bei diesem sportlichen Angebot kann man schon mal ins Grübeln kommen – wobei die Chemcats-Spielerinnen Leann Rebentisch, Lilly Küppers, Jessica Kluge und Erin Stroberg (von links) wahrscheinlich schon ziemlich genau wissen, in welcher Halle sie am Samstag zu finden sein werden. Bild: Alexander Trienitz
Chemnitz
Irgendwas ist immer: Die Tipps der Sportredaktion für das kommende Wochenende in Chemnitz
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
0:00 Anhören

Es gibt zweimal Frauenpower mit Ball – dummerweise zeitgleich: Die Chemcats und die Volleyballerinnen des CVV haben Heimrecht. Um den CFC live zu erleben, müssen die Fans ein kleines Stück fahren.

Das erste Wochenende im neuen Jahr war aus sportlicher Sicht noch recht ruhig. Obwohl sich gefühlt jeder Zweite vorgenommen hat, nach Silvester nun endlich mehr Sport zu machen, hatte er gar keine Chance dazu. Es war schlichtweg zu wenig los. Das ändert sich jetzt. Wir alle können endlich wieder Sport machen. Also als Zuschauer natürlich. Zu...
Mehr Artikel