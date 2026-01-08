Irgendwas ist immer: Die Tipps der Sportredaktion für das kommende Wochenende in Chemnitz

Chemnitz
Es gibt zweimal Frauenpower mit Ball – dummerweise zeitgleich: Die Chemcats und die Volleyballerinnen des CVV haben Heimrecht. Um den CFC live zu erleben, müssen die Fans ein kleines Stück fahren.
Das erste Wochenende im neuen Jahr war aus sportlicher Sicht noch recht ruhig. Obwohl sich gefühlt jeder Zweite vorgenommen hat, nach Silvester nun endlich mehr Sport zu machen, hatte er gar keine Chance dazu. Es war schlichtweg zu wenig los. Das ändert sich jetzt. Wir alle können endlich wieder Sport machen. Also als Zuschauer natürlich. Zu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.