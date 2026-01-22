Irgendwas ist immer: Die Tipps der Sportredaktion für das kommende Wochenende in Chemnitz

Gewichtheben-Bundesliga, der CFC in Rochlitz, Spitzen-Leichtathletik im Sportforum, starker Hockey-Nachwuchs zu Gast, die Chemcats in Aktion, dazu Fechten und mehr: Langweilig wird hier keinem.

Gewichtheben: Nachdem seine Zukunft aus finanziellen Gründen im Sommer noch auf der Kippe stand, ist das Bundesliga-Team des Chemnitzer AC mit zwei glatten 3:0-Siegen gegen Samswegen und in Durlach in die Saison gestartet. Am Samstag geht es ab 18 Uhr daheim an der Zwickauer Straße 485 mit dem ersten Wettkampf im neuen Jahr weiter. Gegner ist...