Die Basketballerinnen der Chemcats empfangen Leverkusen zum Spitzenspiel und wollen den nächsten Sieg bejubeln.
Bild: Lisa Hoppe
Die Basketballerinnen der Chemcats empfangen Leverkusen zum Spitzenspiel und wollen den nächsten Sieg bejubeln.
Bild: Lisa Hoppe
Chemnitz
Irgendwas ist immer: Die Tipps der Sportredaktion für das kommende Wochenende in Chemnitz
Von Thomas Reibetanz, Rolf Becker
Basketball dominiert dieses Wochenende in Chemnitz: Während die Niners zum Derby einladen, steht für die Chemcats ein Spitzenspiel an. In Rabenstein läuft Fußball-Oberligist VFC Plauen auf.

Basketball-Bundesliga: Es ist Derbyzeit in der Messe, die Niners empfangen am Samstag ab 18.30 Uhr den Mitteldeutschen BC aus Weißenfels zum Krisenduell. Und es gibt tatsächlich noch ein paar Karten. Fans, die live dabei sein wollen, sollten sich aber sputen. Viele Tickets waren es am Donnerstagmittag nicht mehr.
Mehr Artikel