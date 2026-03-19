Irgendwas ist immer: Die Tipps der Sportredaktion für das kommende Wochenende in Chemnitz

Spitzenspiel im Handball, Überangebot beim Chemnitzer FC und ganz viel Landesfußball: Den Sportfans wird einiges geboten, obwohl zahlreiche interessante Teams auf Reisen sind.

Der Fußball dominiert dieses Wochenende den Chemnitzer Sport. Die Bundesligabasketballer der Niners spielen auswärts in Vechta, auch die Frauen der Chemcats sind in der 2. Bundesliga unterwegs nach Oberhausen. Die Floorballer der Floor Fighters bestreiten ihr letztes Hauptrundenspiel in der 1. Bundesliga beim SC DHfK Leipzig. Die... Der Fußball dominiert dieses Wochenende den Chemnitzer Sport. Die Bundesligabasketballer der Niners spielen auswärts in Vechta, auch die Frauen der Chemcats sind in der 2. Bundesliga unterwegs nach Oberhausen. Die Floorballer der Floor Fighters bestreiten ihr letztes Hauptrundenspiel in der 1. Bundesliga beim SC DHfK Leipzig. Die...