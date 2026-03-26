Irgendwas ist immer: Die Tipps der Sportredaktion für das kommende Wochenende in Chemnitz

Im Roten Turm werden die besten Nachwuchssportler des Jahres geehrt, im Kraftverkehr schmeißen Promis mit Pfeilen und im Frauenfußball steht ein Stadtderby auf dem Spielplan.

Die Floorball-Bundesliga startet an diesem Wochenende in die Playoffs, auch die Floor Fighters aus Chemnitz sind dabei. Das Team hat sich durch eine starke Hinrunde erarbeitet, dass es im Rückspiel und im eventuell nötigen dritten Entscheidungsspiel Heimrecht hat – allerdings erst am ersten Aprilwochenende. Los geht es für sie an diesem...