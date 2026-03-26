Irgendwas ist immer: Die Tipps der Sportredaktion für das kommende Wochenende in Chemnitz

MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Die Volleyballerinnen des Chemnitzer VV um Anna-Maria Nitsche (hier beim Angriffsschlag) beenden am Samstag mit einem Heimspiel gegen Jena eine starke Saison in der 3. Liga.
Die Volleyballerinnen des Chemnitzer VV um Anna-Maria Nitsche (hier beim Angriffsschlag) beenden am Samstag mit einem Heimspiel gegen Jena eine starke Saison in der 3. Liga. Foto: Emma Theuring
Die Sieger der Chemnitzer Jugendsportlerehrung des vergangenen Jahres strahlten im März 2025 mit Maskottchen Magnus um die Wette.
Die Sieger der Chemnitzer Jugendsportlerehrung des vergangenen Jahres strahlten im März 2025 mit Maskottchen Magnus um die Wette. Foto: Peggy Schellenberger
Handball-Nationaltorhüter Andreas Wolff ist am Samstag beim Promi-Darts in Chemnitz dabei.
Handball-Nationaltorhüter Andreas Wolff ist am Samstag beim Promi-Darts in Chemnitz dabei. Foto: IMAGO/Maximilian Koch
Das letzte Heimspiel der Niners Chemnitz fand am 18. Februar statt. Die Chemnitzer gewannen in der Verlängerung gegen Heidelberg.
Das letzte Heimspiel der Niners Chemnitz fand am 18. Februar statt. Die Chemnitzer gewannen in der Verlängerung gegen Heidelberg. Foto: Alexander Trienitz
Die Volleyballerinnen des Chemnitzer VV um Anna-Maria Nitsche (hier beim Angriffsschlag) beenden am Samstag mit einem Heimspiel gegen Jena eine starke Saison in der 3. Liga.
Die Volleyballerinnen des Chemnitzer VV um Anna-Maria Nitsche (hier beim Angriffsschlag) beenden am Samstag mit einem Heimspiel gegen Jena eine starke Saison in der 3. Liga. Foto: Emma Theuring
Die Sieger der Chemnitzer Jugendsportlerehrung des vergangenen Jahres strahlten im März 2025 mit Maskottchen Magnus um die Wette.
Die Sieger der Chemnitzer Jugendsportlerehrung des vergangenen Jahres strahlten im März 2025 mit Maskottchen Magnus um die Wette. Foto: Peggy Schellenberger
Handball-Nationaltorhüter Andreas Wolff ist am Samstag beim Promi-Darts in Chemnitz dabei.
Handball-Nationaltorhüter Andreas Wolff ist am Samstag beim Promi-Darts in Chemnitz dabei. Foto: IMAGO/Maximilian Koch
Das letzte Heimspiel der Niners Chemnitz fand am 18. Februar statt. Die Chemnitzer gewannen in der Verlängerung gegen Heidelberg.
Das letzte Heimspiel der Niners Chemnitz fand am 18. Februar statt. Die Chemnitzer gewannen in der Verlängerung gegen Heidelberg. Foto: Alexander Trienitz
Chemnitz
Irgendwas ist immer: Die Tipps der Sportredaktion für das kommende Wochenende in Chemnitz
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Roten Turm werden die besten Nachwuchssportler des Jahres geehrt, im Kraftverkehr schmeißen Promis mit Pfeilen und im Frauenfußball steht ein Stadtderby auf dem Spielplan.

Die Floorball-Bundesliga startet an diesem Wochenende in die Playoffs, auch die Floor Fighters aus Chemnitz sind dabei. Das Team hat sich durch eine starke Hinrunde erarbeitet, dass es im Rückspiel und im eventuell nötigen dritten Entscheidungsspiel Heimrecht hat – allerdings erst am ersten Aprilwochenende. Los geht es für sie an diesem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.03.2026
4 min.
Bestes Hotel in Sachsen: Holiday Check vergibt Gold an Köhlerhütte in Waschleithe
 4 Bilder
Sie haben allen Grund zur Freude: Das Team der „Köhlerhütte Fürstenbrunn“ ist Sachsens bestes Hotel und nun mit Gold dekoriert.
Sie ist das beste Hotel in Sachsen und liegt deutschlandweit auf Platz 18. Die „Köhlerhütte Fürstenbrunn“ in Waschleithe erhält von ihren Gästen beste Bewertungen. Doch woran liegt das?
Beate Kindt-Matuschek
23.03.2026
3 min.
Medienbericht: Niners Chemnitz müssen deutschen Leistungsträger ziehen lassen
Die Basketballer der Niners Chemnitz verlieren nach Medienberichten einen ihrer deutschen Spieler.
Zwei Monate vor dem Ende der Hauptrunde in der Basketball-Bundesliga wird im Hintergrund weiter der Kader für die neue Saison zusammengestellt. Ein Abgang kommt dabei überraschend.
Thomas Reibetanz
17:35 Uhr
4 min.
Deutsche Bahn verhindert Umbau von Plauens Problemkreuzung
Die Südinsel in Plauen aus der Vogelperspektive: Sechs Straßen treffen an dem Knoten aufeinander.
Die Südinsel gilt als Herausforderung für Autofahrer: unübersichtlich, stauanfällig und immer mal wieder Unfallstelle. Eine Erneuerung wäre überfällig – doch ein Staatskonzern bremst das Projekt.
Swen Uhlig
26.03.2026
4 min.
Neunjähriger Plauener fertigt „Vater-und-Sohn“-Paare im Kleinformat: „Am liebsten hätte ich ein Original im Garten“
 5 Bilder
Über 40 Mini-Figuren hat Matti mit Holz, Kleber und Farbe hergestellt – hier im Jößnitzer Garten.
Vielerorts in der Plauener Innenstadt stehen Holzfiguren, die an Erich Ohsers „Vater-und-Sohn“-Bildergeschichten erinnern. Matti Söllner findet sie spitze – und hat ein ungewöhnliches Hobby daraus entwickelt.
Sabine Schott
04.03.2026
5 min.
Prominenter Zugang für Darts-Event in Chemnitz: Handball-Nationaltorhüter Andreas Wolff lässt die Pfeile fliegen
 6 Bilder
Handball-Nationaltorhüter Andreas Wolff ist Ende März beim Promi-Darts-Turnier in Chemnitz dabei.
Der aktuell bekannteste Handball-Nationalspieler wird Ende März im „Kraftverkehr“ mit auf der Bühne stehen. Die frisch gebackene Doppel-Olympiasiegerin Julia Taubitz freut sich schon auf das Treffen.
Thomas Reibetanz
17:30 Uhr
4 min.
Loipe, Lift, Bergwerk: So will Klingenthal für Urlauber wieder attraktiver werden
Die Kammloipe bei Mühlleithen gehört zu den schneesichersten Strecken der Region. Weil aber auch hier die Winter kürzer werden, soll eine beschneite Loipe am Kiel entstehen.
Zehn Millionen Euro will die Stadt Klingenthal in touristische Projekte rund um ihren Urlaubsort Mühlleithen investieren. Dort soll vor allem der Ganzjahrestourismus gestärkt werden. Was im Konzept drinsteht.
Tino Beyer
Mehr Artikel