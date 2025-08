Junge Chemnitzerin sorgt bei Schwimm-WM für faustdicke Überraschung

Lise Seidel zündet bei der Schwimm-Weltmeisterschaft in Singapur den Turbo und steht im Finale über 200 Meter Rücken. Dabei stellte sie eine famose neue Bestzeit auf. Beides machte ihren Heimtrainer zunächst sprachlos.

Lise Seidel vom SC Chemnitz hat bei der Schwimm-WM in Singapur über 200 Meter Rücken für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Die 18-Jährige aus Limbach-Oberfrohna lieferte am Freitagnachmittag (MEZ) im Halbfinale eine grandiose Vorstellung ab und zog als Sechstschnellste ins Finale am Samstag ein. Dabei steigerte die junge Frau aus...