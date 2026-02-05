MENÜ
Stürmer Matyas Caloun (l.) und die Chemnitz Crashers laufen am Wochenende im Erzgebirge auf. Bild: Celine Schellenberger
Stürmer Matyas Caloun (l.) und die Chemnitz Crashers laufen am Wochenende im Erzgebirge auf. Bild: Celine Schellenberger
Chemnitz
Kampfansage vor dem Eishockey-Derby im Erzgebirge: Crashers liebäugeln noch mit dem Meistertitel
Redakteur
Von Anna Neef
Der Regionalligist hegt offenbar große Ambitionen und setzt dabei auf die Playoffs. Gegen einen möglichen Endrunden-Gegner – zugleich der Erzrivale – ist das Team diesen Sonnabend gefordert.

Die Favoritenrolle ist vom Papier her klar: Im Derby am Sonnabend im Erzgebirge gilt der gastgebende Spitzenreiter Schönheide gegen die Chemnitz Crashers als Favorit. Doch die Gäste, die sich in der Eishockey-Regionalliga auf Platz 4 der Tabelle genügend Luft nach oben und unten verschafft haben, hegen große Ambitionen. Torsten Buschmann hält...
Mehr Artikel