Kampfansage vor dem Eishockey-Derby im Erzgebirge: Crashers liebäugeln noch mit dem Meistertitel

Der Regionalligist hegt offenbar große Ambitionen und setzt dabei auf die Playoffs. Gegen einen möglichen Endrunden-Gegner – zugleich der Erzrivale – ist das Team diesen Sonnabend gefordert.

Die Favoritenrolle ist vom Papier her klar: Im Derby am Sonnabend im Erzgebirge gilt der gastgebende Spitzenreiter Schönheide gegen die Chemnitz Crashers als Favorit. Doch die Gäste, die sich in der Eishockey-Regionalliga auf Platz 4 der Tabelle genügend Luft nach oben und unten verschafft haben, hegen große Ambitionen. Torsten Buschmann hält...