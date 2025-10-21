Kunstturn-WM: 15-jährige Debütantin aus Chemnitz nutzt ihre Chance auf der großen Bühne perfekt

Turnerin Jesenia Schäfer vom TuS Chemnitz-Altendorf zeigte sich bei den Titelkämpfen in Jakarta in der Qualifikation von ihrer besten Seite. Dabei genoss sie besondere Unterstützung aus der Heimat.

Als es für ihre beiden Reisebegleiterinnen Karina Schönmaier und Silja Stöhr am Dienstag noch darum ging, wann die Kunstturn-Weltmeisterschaften in Jakarta für sie enden würden, konnte Jesenia Schäfer sich bereits entspannt zurücklehnen. Die Debütantin vom TuS Chemnitz-Altendorf hatte das Mehrkampffinale der besten 24 am Donnerstag (13.30...