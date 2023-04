Landessportbund-Generalsekretär Christian Dahms: "Wir wollen Chemnitz auf dem Weg zur Sportstadt begleiten"

Die besten Sportler aus Sachsen wurden viele Jahre lang bei einer Gala in Dresden vor vollem Haus ausgezeichnet. In diesem Jahr findet die Veranstaltung in Chemnitz statt - doch kaum einer will kommen. Thomas Reibetanz hat bei Christian Dahms, dem Generalsekretär des Landessportbundes, nachgefragt, woran das liegen könnte.