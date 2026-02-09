MENÜ
Rebekka Haase (li.) wirft sich in Dortmund als Dritte ins Ziel. Den Sieg über 60 Meter holte sich die Polin Ewa Svoboda (Mitte), Rang zwei sicherte sich die Britin Mabel Akande (re.).
Rebekka Haase (li.) wirft sich in Dortmund als Dritte ins Ziel. Den Sieg über 60 Meter holte sich die Polin Ewa Svoboda (Mitte), Rang zwei sicherte sich die Britin Mabel Akande (re.). Bild: Imago
Chemnitz
Leichtathletik: Rebekka Haase beste deutsche Sprinterin in Dortmund
Redakteur
Von Thomas Treptow
Die Chemnitzerin stürmt beim Internationalen Hallenmeeting in Dortmund im 60-Meter-Finale auf Rang 3, im Vorlauf ist sie sogar noch schneller. Ihr Trainingsgefährte hingegen hat Pech.

Rebekka Haase hat sich beim Internationalen Leichtathletik-Hallenmeeting in Dortmund in guter Form präsentiert. Die Chemnitzerin sprintete in der Helmut-Körnig-Halle im Finale über 60 Meter auf Rang 3 und war damit beste Deutsche. Für die Athletin vom Sprintteam Wetzlar wurden 7,27 Sekunden gestoppt. Der Sieg ging an die Polin Ewa Svoboda...
