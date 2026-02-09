Leichtathletik: Rebekka Haase beste deutsche Sprinterin in Dortmund

Die Chemnitzerin stürmt beim Internationalen Hallenmeeting in Dortmund im 60-Meter-Finale auf Rang 3, im Vorlauf ist sie sogar noch schneller. Ihr Trainingsgefährte hingegen hat Pech.

Rebekka Haase hat sich beim Internationalen Leichtathletik-Hallenmeeting in Dortmund in guter Form präsentiert. Die Chemnitzerin sprintete in der Helmut-Körnig-Halle im Finale über 60 Meter auf Rang 3 und war damit beste Deutsche. Für die Athletin vom Sprintteam Wetzlar wurden 7,27 Sekunden gestoppt. Der Sieg ging an die Polin Ewa Svoboda...