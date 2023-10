Letztes Aufgebot der Niners Chemnitz holt sich Sieg mit großem Kampf

Nach ganz starkem Beginn mit einem 20:0-Lauf ließen die Chemnitzer beim Bundesligaspiel in Braunschweig stark nach, um sich am Ende aber wieder in die Partie zu kämpfen. 86:81 hieß es schließlich für die Niners, die nach dem Heimsieg gegen Bamberg damit auch erstmals auswärts gewinnen. Hier das Spiel zum Nachlesen in unserem Ticker.