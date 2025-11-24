Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Man sieht es ihr nicht an: Diese junge Ukrainerin muss ihre Schläge zurückhalten, wenn sie einen Kampf bestreitet

Seit vier Jahren lebt Taisiia Kovalenko in Chemnitz. Die Karateka war am Wochenende beim Heimturnier in der Leichtathletikhalle des Sportforums dabei.
Seit vier Jahren lebt Taisiia Kovalenko in Chemnitz. Die Karateka war am Wochenende beim Heimturnier in der Leichtathletikhalle des Sportforums dabei. Bild: Alexander Trienitz
Seit vier Jahren lebt Taisiia Kovalenko in Chemnitz. Die Karateka war am Wochenende beim Heimturnier in der Leichtathletikhalle des Sportforums dabei.
Seit vier Jahren lebt Taisiia Kovalenko in Chemnitz. Die Karateka war am Wochenende beim Heimturnier in der Leichtathletikhalle des Sportforums dabei. Bild: Alexander Trienitz
Chemnitz
Man sieht es ihr nicht an: Diese junge Ukrainerin muss ihre Schläge zurückhalten, wenn sie einen Kampf bestreitet
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Taisiia Kovalenko ist schon mit acht Jahren Karate-Europameisterin geworden. Das aber in einer Stilrichtung, die in deutschen Vereinen nicht gelehrt wird. Doch auch auf die „sanfte“ Art ist sie in Chemnitz erfolgreich.

Das Heimturnier war in erster Linie zum Lernen da. Weil es keine Starterin in ihrer Gewichtsklasse bis 53 Kilogramm gab, musste Taisiia Kovalenko am vergangenen Wochenende bei den international besetzten Chemnitz Open im Karate gegen Kämpferinnen aus der Gewichtsklasse bis 59 Kilogramm antreten. "Und die waren deutlich größer", sagt Hendrik...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.11.2025
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Spezialkran muss zum Einsatz kommen
 5 Bilder
Mit einem Spezialkran der Deutschen Bahn wurde der Zug am Sonntagnachmittag wieder aufs Gleis gehoben.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Abstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
10:50 Uhr
3 min.
Ein Jammer, dass sie nicht mehr bei den Niners auftreten: Cheerleader der Chemnitz Clovers begeistern vor großer Kulisse
Mehr als 1000 begeisterte Zuschauer verfolgten am Samstagnachmittag die Generalprobe der Cheerleader der Chemnitz Clovers.
In Vorbereitung auf die Landesmeisterschaften haben die Sportlerinnen und Sportler, die jetzt zum CPSV gehören, eine öffentliche Generalprobe veranstaltet. Mehr als 1000 Zuschauer kamen und sahen tolle Leistungen.
Thomas Reibetanz
13:45 Uhr
1 min.
Handball-Verbandsliga: Frauen des HC Glauchau/Meerane erobern die Tabellenspitze
Die Westsächsinnen nutzten einen Patzer des BSV Limbach-Oberfrohna aus. Die zweite Männermannschaft musste dagegen eine Niederlage einstecken.
Torsten Ewers
13:46 Uhr
2 min.
Großem Sturzpech folgt ein großer Auftritt: Radsportler aus dem Erzgebirge feiert Sieg in Thüringen
Toni Albrecht an der Spitze im Männerrennen.
Vor zwei Wochen hatte Toni Albrecht bei einem Rennen die Kontrolle über sein Rad verloren. Von diesem Crash zeigte sich der Cross-Spezialist des RSV 54 Venusberg nun gut erholt.
Klaus Fischer
23.11.2025
3 min.
Minus 22 Grad Celsius im Erzgebirge! Hier war es am Sonntagfrüh sogar kälter als auf der Zugspitze
 9 Bilder
Im kleinen Erzgebirgsdorf war es in der Nacht zum Sonntag kälter als auf der Zugspitze.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
18.11.2025
3 min.
Gemeinsam stark: Karateka des Rochlitzer Stützpunkts glänzen bei Deutscher Meisterschaft in Chemnitz
Erfolgreich im Sportforum: Shayla Müller (Stollberg/Bronze im Einzel), Ralf Ziezio, Mathilde Woldt (Amtsberg), Valentin Leißner, Ronja Schlegel, Daniel Vetters, Nathalie Stahr und Anna Iastrebova (v. l.)
Bei der DM der Altersklassen U 16 und U 18 lief es für die Kämpfer aus Rochlitz, Stollberg, Chemnitz und Zwickau in den Einzeln nicht ganz nach Wunsch. Dafür überzeugten die Mädchen der Region im Teamwettbewerb.
Valentin Leißner
Mehr Artikel