Man sieht es ihr nicht an: Diese junge Ukrainerin muss ihre Schläge zurückhalten, wenn sie einen Kampf bestreitet

Taisiia Kovalenko ist schon mit acht Jahren Karate-Europameisterin geworden. Das aber in einer Stilrichtung, die in deutschen Vereinen nicht gelehrt wird. Doch auch auf die „sanfte“ Art ist sie in Chemnitz erfolgreich.

Das Heimturnier war in erster Linie zum Lernen da. Weil es keine Starterin in ihrer Gewichtsklasse bis 53 Kilogramm gab, musste Taisiia Kovalenko am vergangenen Wochenende bei den international besetzten Chemnitz Open im Karate gegen Kämpferinnen aus der Gewichtsklasse bis 59 Kilogramm antreten. "Und die waren deutlich größer", sagt Hendrik...