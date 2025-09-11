Medaillentriple statt Karriereende: So kämpfte sich Turnerin Lea Wartmann vom TuS Altendorf zurück an die Spitze

Chemnitz
Lange galt die 18-Jährige als eines der größten Chemnitzer Talente. Dann nahm sie sich selbst mit ihrem Ehrgeiz fast komplett die Liebe zum Sport. Und stellte sich schließlich die entscheidende Frage.
Deutsche Meisterin am Schwebebalken, Vizemeisterin im Mehrkampf, Rang 3 am Boden – schon allein die reinen Ergebnisse von Turnerin Lea Wartmann bei den nationalen Titelkämpfen Anfang August in Dresden würden aufhorchen lassen. Der Respekt für ihre Leistungen wird ungleich größer, wenn die 18-Jährige vom TuS Chemnitz-Altendorf über die...
