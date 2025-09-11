Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Medaillentriple statt Karriereende: So kämpfte sich Turnerin Lea Wartmann vom TuS Altendorf zurück an die Spitze

Turnerin Lea Wartmann vom TuS Chemnitz-Altendorf hat nach einem Kreuzbandriss gelernt, sich ganz auf sich selbst zu verlassen.
Turnerin Lea Wartmann vom TuS Chemnitz-Altendorf hat nach einem Kreuzbandriss gelernt, sich ganz auf sich selbst zu verlassen. Bild: IMAGO/Eibner
Turnerin Lea Wartmann vom TuS Chemnitz-Altendorf hat nach einem Kreuzbandriss gelernt, sich ganz auf sich selbst zu verlassen.
Turnerin Lea Wartmann vom TuS Chemnitz-Altendorf hat nach einem Kreuzbandriss gelernt, sich ganz auf sich selbst zu verlassen. Bild: IMAGO/Eibner
Chemnitz
Medaillentriple statt Karriereende: So kämpfte sich Turnerin Lea Wartmann vom TuS Altendorf zurück an die Spitze
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lange galt die 18-Jährige als eines der größten Chemnitzer Talente. Dann nahm sie sich selbst mit ihrem Ehrgeiz fast komplett die Liebe zum Sport. Und stellte sich schließlich die entscheidende Frage.

Deutsche Meisterin am Schwebebalken, Vizemeisterin im Mehrkampf, Rang 3 am Boden – schon allein die reinen Ergebnisse von Turnerin Lea Wartmann bei den nationalen Titelkämpfen Anfang August in Dresden würden aufhorchen lassen. Der Respekt für ihre Leistungen wird ungleich größer, wenn die 18-Jährige vom TuS Chemnitz-Altendorf über die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.08.2025
4 min.
Finals in Dresden: Sensation und Schockmoment prägen den Auftritt der Chemnitzer Turnerinnen
Das Podest im Mehrkampf bei der Deutschen Meisterschaft der Gerätturnerinnen am Freitag war fest in sächsischer Hand: Hinter der neuen Titelträgerin Karina Schönmaier (Mitte) vom TuS Chemnitz-Altendorf landeten Vereinskollegin Lea Wartmann (links) sowie die Leipzigerin Jessica Schlegel auf den Plätzen 2 und 3.
Mit einem Doppelsieg durch Karina Schönmaier und Lea Wartmann vom TuS Altendorf ist am Freitag der Mehrkampf bei der Deutschen Meisterschaft zu Ende gegangen. Ganz unbeschwert fiel der Jubel aber nicht aus.
Anika Zimny
14:26 Uhr
2 min.
Chorfestival "chor.com" in Leipzig bekommt 240.000 Euro
Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) sieht das Geld im Bereich der Chöre, die unter der Coronazeit besonders litten, gut investiert.
Das Chorfestival "chor.com" zieht 2026 nach Leipzig - unterstützt mit 240.000 Euro vom Freistaat. Kulturministerin Klepsch erhofft sich langfristige Effekte.
14:30 Uhr
1 min.
Plauener Chor fährt auf Konzertreise nach Graz
2022 sang der Chor unter Leitung von Kathrin Büchold (rechts) in der Johanniskirche.
600 Kilometer liegen zwischen Plauen und der Stadt in der österreichischen Steiermark. Dorthin geht’s für den Kammerchor des Lessing-Gymnasiums.
Sabine Schott
01.08.2025
2 min.
Finals in Dresden: Turnerin Karina Schönmaier kürt sich erstmals zur Deutschen Meisterin im Mehrkampf
Turnerin Karina Schönmaier vom TuS Chemnitz-Altendorf kürte sich am Freitagabend zum ersten Mal zur Deutschen Meisterin im Mehrkampf.
Die Europameisterin vom TuS Chemnitz-Altendorf zeigte beim Wettkampf in der Joynext-Arena am Freitagabend an allen vier Geräten kaum Schwächen. Es war die Krönung einer sehr guten Bilanz für den Verein, die aber auch Sorgenfalten beinhaltete.
Anika Zimny
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
Mehr Artikel