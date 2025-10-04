Mehr als 500 Mountainbiker und Mountainbikerinnen feiern Radsportparty beim Jubiläum des Adelsberger Bike Marathons

Chemnitz
Nicht nur an der Strecke wurden die Teilnehmenden kräftig gefeiert. Auch im Eventbereich gab es bei der 20. Auflage des Rennens einiges zu erleben – inklusive Promis.
Der 20. Adelsberger Bike Marathon ist Geschichte – und die Jubiläumsausgabe wird in Erinnerung bleiben. Glück hatten die Organisatoren dabei mit dem Wetter: Bevor das Wochenende grau, windig und verregnet wurde, gingen am Freitag bei sonnigem Wetter 503 Starterinnen und Starter auf die verschiedenen Distanzen und sorgten für ein Radsportfest.
