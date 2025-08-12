Michael Ballack wurde schon gesichtet: Sportlegenden der Stadt werden am Marathonturm des Chemnitzer Sportforums geehrt

In den Arkaden des frisch sanierten Bauwerkes wird am Sonntag im Beisein vieler Prominenter eine Ausstellung eröffnet. Zeitgleich findet ein Sportfest der besonderen Art statt.

Komplett verhüllen die schwarzen Planen nicht, was da am Sonntag enthüllt werden soll. Ex-Fußballer Michael Ballack zum Beispiel schaut schon über den Bauzaun, ebenso ist der Kopf des ehemaligen Diskuswerfers Lars Riedel zu erkennen. Beide gehören zu den bekanntesten und erfolgreichsten Sportlern, die in Chemnitz ausgebildet worden sind....