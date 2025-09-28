Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Jesenia Schäfer darf zur WM fahren.
Jesenia Schäfer darf zur WM fahren. Bild: IMAGO/Schreyer
Jesenia Schäfer darf zur WM fahren.
Jesenia Schäfer darf zur WM fahren. Bild: IMAGO/Schreyer
Chemnitz
Mit 15 Jahren: Chemnitzer Kunstturnerin schafft es zu den Weltmeisterschaften in Jakarta
Von Katja Sturm
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dass Karina Schönmaier im indonesischen Jakarta dabei sein würde, war bereits anzunehmen. Bei Jesenia Schäfer ist es jedoch eine echte Überraschung.

Geliebäugelt hatte Jesenia Schäfer schon zu Jahresbeginn damit, den Sprung zu den Weltmeisterschaften nach Jakarta zu schaffen. Doch am Abend vor der Nominierung der deutschen Auswahl ließ Bundestrainer Gerben Wiersma offen, ob er die 15 Jahre alte Kunstturnerin in ihrem ersten Jahr als Seniorin wirklich für dieReise nach Indonesien...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
03.08.2025
3 min.
15-jähriges Toptalent aus Chemnitz turnt sich bei den Finals ins Rampenlicht
Jesenia Schäfer, Deutsche Meisterin im Sprung vom TuS Chemnitz-Altendorf, turnt sich immer mehr ins Rampenlicht.
Die Frauen vom TuS Chemnitz-Altendorf dominieren die Turnwettbewerbe in Dresden. Jesenia Schäfer darf sich sogar Hoffnungen auf die WM machen.
Katja Sturm
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
19.09.2025
4 min.
„Erfolg bestärkt mich, meinem Weg treu zu bleiben“: Diese Rolle spielt Chemnitz in neuer Turn-Doku zum Missbrauchsskandal
Tatjana Bachmayer trägt seit Sommer 2024 als hauptamtliche Trainerin am Turn-Bundesstützpunkt in Chemnitz viel Verantwortung.
Der SWR blickt in einem 45-minütigen Film aus besonderer Perspektive auf die Entwicklungen rund um das Frauenturnen. Warum der Bundesstützpunkt in Chemnitz dabei mit im Fokus steht.
Anika Zimny
Mehr Artikel