Mit 15 Jahren: Chemnitzer Kunstturnerin schafft es zu den Weltmeisterschaften in Jakarta

Dass Karina Schönmaier im indonesischen Jakarta dabei sein würde, war bereits anzunehmen. Bei Jesenia Schäfer ist es jedoch eine echte Überraschung.

Geliebäugelt hatte Jesenia Schäfer schon zu Jahresbeginn damit, den Sprung zu den Weltmeisterschaften nach Jakarta zu schaffen. Doch am Abend vor der Nominierung der deutschen Auswahl ließ Bundestrainer Gerben Wiersma offen, ob er die 15 Jahre alte Kunstturnerin in ihrem ersten Jahr als Seniorin wirklich für dieReise nach Indonesien...