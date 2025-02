Mit fast 40 wieder mittendrin: EX-CFC-Keeper Philipp Pentke und das brisante Rhein-Derby im DFB-Pokal

Philipp Pentke steht seit fast 22 Jahren als Fußballprofi zwischen den Pfosten, hat in seiner Karriere schon sehr viel erlebt. Aktuell ist er bei Zweitligatabellenführer 1. FC Köln unter Vertrag, kämpft hier um seinen Platz im Spieltagskader. Auch in Leverkusen will er unbedingt dabei sein. Bild: Imago