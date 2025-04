Mit Urlaubsschein und Schulbefreiung: Krimi auf dem Eis geht für die Chemnitz Crashers an diesem Dienstag weiter

Im vierten Spiel des Playoff-Halbfinales haben die Eishockeyspieler gegen FASS Berlin mit 2:5 verloren. Nun kommt es mitten in der Woche zum Showdown in der Hauptstadt.

Mit hängenden Köpfen zogen sich die Eishockeycracks der Chemnitz Crashers am Sonntagabend in die Kabine im Jutta Müller-Eissportzentrum zurück. Ihr durchaus realistischer Plan, bereits im vierten Halbfinalspiel der Playoffs in der Regionalliga Ost den Sack zuzumachen und in die Finalrunde einzuziehen, ging nicht auf. Titelfavorit FASS Berlin...