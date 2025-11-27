Mountainbike-Profi Lukas Knopf ist erneut mit seiner eigenen Show in der Messe Chemnitz zu Gast

Chemnitz
„Stunt it“ heißt die Freestyle-Show des Mountainbikers und Youtube-Stars aus Chemnitz. Am Samstag steht die zweite Auflage bevor.
Für Lukas Knopf ist im vergangenen Jahr ein Traum wahr geworden. Der Mountainbiker und Youtube-Star hatte eine Freestyle- Show in Chemnitz mitorganisiert, nachdem er zehn Jahre lang bei Wettbewerben und Shows in der ganzen Welt mitgefahren war und sein Können endlich auch einmal auf großer Bühne in der Heimat präsentieren wollte. Und dies war...
