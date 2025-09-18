Mutter-Tochter-Gespann Vivien und Amira Never aus Chemnitz: Die eine sprintet, die andere braucht einen langen Atem

Die 20-jährige Amira hat bei der Deutschen Meisterschaft im Hürdensprint überraschend Silber geholt und sich nun neue Ziele gesetzt. Ihre Mutter Vivien ist kürzlich 1000 Kilometer weit Rennrad gefahren.

Vivien Never ist so sportlich – Sprinten kann sie ganz sicher auch. So schnell wie ihre Tochter wird sie aber nicht aus dem Startblock kommen. „Die ersten Meter sind ihre große Stärke“, sagt die stolze Mutter und lächelt die Silbermedaillengewinnerin von Dresden an. Amira Never nämlich hat in diesem Sommer bei den Deutschen...