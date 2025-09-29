Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Käthe Brüsch (li.) und Tamino Kirste vom gastgebenden WSV Grüna genossen die besondere Atmosphäre unter Flutlicht.
Käthe Brüsch (li.) und Tamino Kirste vom gastgebenden WSV Grüna genossen die besondere Atmosphäre unter Flutlicht. Bild: Peggy Schellenberger
Chemnitz
Nach Abendsprunglauf in Grüna: Wird die Gussgrundschanze bald größer?
Von Peggy Schellenberger
Der 35. Abendsprunglauf lockte 63 Skispringer und wirklich viele Zuschauer zur Gussgrundschanze in Grüna.

Welch eine Stimmung mitten im Wald. Nach jedem Sprung schallte tosender Applaus durchs Areal rund um die Gussgrundschanze. Der Wintersportverein Grüna hatte zum 35. Mal den Abendsprunglauf veranstaltet. 63 Teilnehmer aus ganz Sachsen genossen wieder das Flair im Schein des Flutlichts.
