Nach Abendsprunglauf in Grüna: Wird die Gussgrundschanze bald größer?

Chemnitz
Der 35. Abendsprunglauf lockte 63 Skispringer und wirklich viele Zuschauer zur Gussgrundschanze in Grüna.
Welch eine Stimmung mitten im Wald. Nach jedem Sprung schallte tosender Applaus durchs Areal rund um die Gussgrundschanze. Der Wintersportverein Grüna hatte zum 35. Mal den Abendsprunglauf veranstaltet. 63 Teilnehmer aus ganz Sachsen genossen wieder das Flair im Schein des Flutlichts.
