Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Nach Missbrauchsvorwürfen: LAC Erdgas Chemnitz suspendiert Leichtathletiktrainer erst teilweise und dann doch vollumfänglich

Dunkle Wolken hängen über dem Leichtathletikstadion und der Trainingshalle im Chemnitzer Sportforum. Der LAC Erdgas Chemnitz sieht sich Vorwürfen ausgesetzt, einen Trainer eingestellt zu haben, dem Missbrauch von Minderjährigen vorgeworfen wird.
Dunkle Wolken hängen über dem Leichtathletikstadion und der Trainingshalle im Chemnitzer Sportforum. Der LAC Erdgas Chemnitz sieht sich Vorwürfen ausgesetzt, einen Trainer eingestellt zu haben, dem Missbrauch von Minderjährigen vorgeworfen wird. Bild: IMAGO/Ed Gar
Dunkle Wolken hängen über dem Leichtathletikstadion und der Trainingshalle im Chemnitzer Sportforum. Der LAC Erdgas Chemnitz sieht sich Vorwürfen ausgesetzt, einen Trainer eingestellt zu haben, dem Missbrauch von Minderjährigen vorgeworfen wird.
Dunkle Wolken hängen über dem Leichtathletikstadion und der Trainingshalle im Chemnitzer Sportforum. Der LAC Erdgas Chemnitz sieht sich Vorwürfen ausgesetzt, einen Trainer eingestellt zu haben, dem Missbrauch von Minderjährigen vorgeworfen wird. Bild: IMAGO/Ed Gar
Chemnitz
Nach Missbrauchsvorwürfen: LAC Erdgas Chemnitz suspendiert Leichtathletiktrainer erst teilweise und dann doch vollumfänglich
Redakteur
Von Erik Kiwitter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Skandal erschüttert die Leichtathletikszene. Ein Chemnitzer Trainer soll auf einer früheren Station minderjährige Athletinnen belästigt und missbraucht haben. Hat sein aktueller Verein zu spät reagiert?

Für den LAC Erdgas Chemnitz könnte die Welt in Ordnung sein. Am Samstag beginnt in Tokio die Leichtathletik-Weltmeisterschaft, und mit Dreispringer Max Heß hat der Verein wieder einen Athleten am Start. Aber die Vorfreude wird überschattet. Den LAC Erdgas plagen große Sorgen, die allerdings weniger mit der WM in Japan zusammenhängen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
15:13 Uhr
4 min.
Vorwurf sexueller Missbrauch: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Chemnitzer Leichtathletik-Trainer
Der LAC Chemnitz sieht sich beim Umgang mit dem Fall Vorwürfen ausgesetzt.
Der Trainer des LAC Erdgas Chemnitz stand schon länger im Verdacht, sich gegenüber Athletinnen übergriffig verhalten zu haben. Der Verein reagierte nicht – nun wird wegen sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen ermittelt.
Erik Kiwitter
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
21:26 Uhr
3 min.
„Viel zu ängstlich“: Harmloser FSV Zwickau kassiert Auswärtspleite
Der Zwickauer Lukas Eixler (l.) kommt hier gegen VSG-Torwart Luis Klatte zu spät. Es war eine der ganz wenigen Zwickauer Möglichkeiten im ersten Durchgang.
Der FSV Zwickau ist in der Fußball-Regionalliga bei der VSG Altglienicke mit 0:3 (0:1) unter die Räder gekommen.
Knut Berger
21:02 Uhr
4 min.
Händlerherbst in Rochlitz: Die Bilder des langen Abends
 19 Bilder
Der Händlerherbst in Rochlitz hat die Innenstadt pulsieren lassen. Mode, Musik und mehr zog viele Gäste an. Und für den guten Zweck wurde geradelt.
Falk Bernhardt
06.09.2025
2 min.
Sexueller Missbrauch? Schwere Vorwürfe gegen sächsischen Leichtathletik-Trainer
Trotz Warnungen und früherer Vorfälle stellte ein Verein in Sachsen den Trainer wieder ein.
Ein Leichtathletik-Verband hat mitgeteilt, dass er dem ehemaligen Läufer gekündigt hat. Danach trainierte der Mann in einem Verein in Sachsen, obwohl dieser offenbar von den Vorwürfen gewusst hat.
Erik Kiwitter
Mehr Artikel