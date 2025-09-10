Nach Missbrauchsvorwürfen: LAC Erdgas Chemnitz suspendiert Leichtathletiktrainer erst teilweise und dann doch vollumfänglich

Ein Skandal erschüttert die Leichtathletikszene. Ein Chemnitzer Trainer soll auf einer früheren Station minderjährige Athletinnen belästigt und missbraucht haben. Hat sein aktueller Verein zu spät reagiert?

Für den LAC Erdgas Chemnitz könnte die Welt in Ordnung sein. Am Samstag beginnt in Tokio die Leichtathletik-Weltmeisterschaft, und mit Dreispringer Max Heß hat der Verein wieder einen Athleten am Start. Aber die Vorfreude wird überschattet. Den LAC Erdgas plagen große Sorgen, die allerdings weniger mit der WM in Japan zusammenhängen.