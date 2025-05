Nach Niederlage in Lichtenstein: Nur noch theoretische Aufstiegschancen für Fußballer von Eiche Reichenbrand

In der Landesklasse verlieren die Chemnitzer mit 1:4. Der VfB Fortuna kann eine Liga weiter oben trotz einer Niederlage in Markranstädt nicht mehr absteigen.

Für Eiche Reichenbrand sind in der Fußball-Landesklasse die Chancen auf den Staffelsieg und den Landesligaaufstieg seit Sonntag nur noch theoretischer Natur. Die 1:4 (0:0)-Niederlage in Lichtenstein minimierte die Hoffnungen im Chemnitzer Westen gewaltig. Zwar hatte Zefa Sitoe Eiche in Führung gebracht. Aber dann drehte Lichtenstein auf und...