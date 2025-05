Nach schwerem Trainingsunfall: Kommt Radstar Jan Ullrich nun doch nicht mit dem European Peace Ride nach Chemnitz?

Der ehemalige Tour-de-France-Sieger sollte am 13. September mit dem Fahrerfeld in der Kulturhauptstadt einrollen. Am Freitag kollidierte er mit einem Auto. Jetzt hat er über den Unfall gesprochen.

Es war eine kleine Sensation, welche die Organisatoren des European Peace Ride (EPR) Mitte März verkünden konnten: Jan Ullrich, der bekannteste deutsche Radrennsportler der vergangenen Jahrzehnte und Tour-de-France-Sieger von 1997, sollte an der diesjährigen Auflage der völkerverbindenden Fahrt von Passau über Tschechien nach Chemnitz