MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Für die Schwestern Lotte (l.) und Tina Giannakopoulos blieb das Derbywunder aus.
Für die Schwestern Lotte (l.) und Tina Giannakopoulos blieb das Derbywunder aus. Bild: Anna Neef
Für die Schwestern Lotte (l.) und Tina Giannakopoulos blieb das Derbywunder aus.
Für die Schwestern Lotte (l.) und Tina Giannakopoulos blieb das Derbywunder aus. Bild: Anna Neef
Chemnitz
Nichts Neues für Chemnitz im Derbymodus: Was trauen die Eishockey-Fans ihrem Team noch zu?
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die kurze Bank sollte sich rächen: Nur 30 Minuten hielt der Eishockey-Regionalligist aus Chemnitz im Erzgebirge mit. Zwei Schwestern aus der Fanschar haben zur aktuellen Saison eine klare Meinung.

Einen Sieg haben sie sich freilich gewünscht. „Aber eine Niederlage ist realistischer“, sagte Lotte Giannakopoulos. Mit ihrer Schwester Tina war sie ins Erzgebirge gereist, um die Chemnitz Crashers im Derby gegen die Schönheider Wölfe anzufeuern. Der Spitzenreiter empfing den Vierten. Eine klare Ausgangslage, wie die Schwestern mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:04 Uhr
3 min.
Kampfansage vor dem Eishockey-Derby im Erzgebirge: Crashers liebäugeln noch mit dem Meistertitel
Stürmer Matyas Caloun (l.) und die Chemnitz Crashers laufen am Wochenende im Erzgebirge auf.
Der Regionalligist hegt offenbar große Ambitionen und setzt dabei auf die Playoffs. Gegen einen möglichen Endrunden-Gegner – zugleich der Erzrivale – ist das Team diesen Sonnabend gefordert.
Anna Neef
07.02.2026
3 min.
Mysteriöses Flugzeug über dem Erzgebirge: Airbus dreht Schleifen
Der frei zugängliche Flugtracker Flight Aware lässt das Manöver nachvollziehen.
Eine DHL-Maschine ist am Samstagmorgen umgelenkt worden. Sie war auf dem Weg nach Tel Aviv. Was dazu bekannt ist.
Katrin Kablau
17:32 Uhr
2 min.
Trainer gibt Update: Ski-Star Vonn womöglich schwer verletzt
Lindsey Vonn hat sich womöglich den Unterschenkel gebrochen.
Nach dem schweren Sturz von Lindsey Vonn äußert sich einer ihrer Trainer zu einer möglichen Diagnose. Auch die Schwester des US-Stars spricht über das Drama in der Abfahrt.
07.02.2026
4 min.
Chemnitzer Opernball: Die Hingucker des Abends
 26 Bilder
Katrin Weber - Passend zum Motto hat auch sie am Glitzer nicht gespart. Ihre Tasche hat sie bei Guess, das Kleid bei Zalando erworben. Auch wenn langärmelige Kleider eher was für alte Frauen seien, habe sie mit ihrem einen guten Fang gemacht. Aber damit nicht genug, auch die Schuhe (von Steve Madden) funkeln was das Zeug hält.
Sehen und gesehen werden: Sparkling Moments lautet das Motto des 22. Chemnitzer Opernballs - dementsprechend glitzern und funkeln die Outfits auf dem Opernball. Ob in Flamingo-Pink, leuchtendem Saphirblau oder majestätischen Rottönen - Die Chemnitzerinnen und Chemnitzer haben für ihre Outfits keine Kosten und Mühen gescheut.
unserer Redaktion
12:02 Uhr
4 min.
Wendepunkt bei Halbzeit: Mehr als 1000 Fans erleben spannendes Eishockey-Derby im Erzgebirge
Stürmer Florian Heinz erzielte gegen Chemnitz am Sonnabend die Führung und legte später einen weiteren Treffer nach.
Spitzenreiter Schönheide hat letztmals in der Hauptrunde der Regionalliga Ost den Erzrivalen aus Chemnitz empfangen. Bis zum ersten Torjubel mussten sich beide Fan-Lager aber in Geduld üben.
Anna Neef
17:37 Uhr
2 min.
NHL-Profis in Mailand eingetroffen - Stützle: "surreal"
Tim Stützle ist begeistert von der Atmosphäre im Olympischen Dorf. (Archivbild)
Mit fünf Fliegern landen die NHL-Stars in Mailand. Moritz Seider spricht von einem "komischen Gefühl". Wie Deutschlands Eishockey-Stars jetzt ins Olympia-Abenteuer starten.
Mehr Artikel