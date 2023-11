Niners Chemnitz gewinnen auch ihr drittes Spiel im Europe Cup

Im ersten Gruppenspiel der Vorrunde gegen KB Peja aus dem Kosovo fehlten den Bundesligabasketballern in den ersten zwei Vierteln noch die nötige Energie und der nötige Biss. Das änderte sich nach der Halbzeitpause, am Ende gab es einen ungefährdeten 98:72-Sieg. Hier das Spiel zum Nachlesen in unserem Liveticker.